Ливерпуль установил клубный рекорд домашней посещаемости в чемпионате

Следствие расширения стадиона

В 23-м туре АПЛ мерсисайдцы разгромили на своем поле "Ипсвич" (4:1). Матч посетили 60 420 зрителей. Это рекордный показатель "скаузеров" в домашних встречах в рамках национального первенства.

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В текущем сезоне "красные" уже установили рекорды посещаемости "Энфилда" в Кубке лиги и Лиге чемпионов. Поединок против "Вест Хэма" с трибун смотрели 60 044 фаната, встречу с "Болоньей" – 59 816 поклонников (лучший показатель в еврокубках).

Абсолютный клубный рекорд "Ливерпуль" установил в Кубке Англии 1951/52, когда принимал "Вулверхэмптон" (61 905).

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