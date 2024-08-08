Валерий Поркуян: Верю в тренерское умение Юрия Вернидуба

В Кошице желательно побеждать

Фото – Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Один из легендарных нападающих 60-70-х годов Валерий Поркуян поделился своими ожиданиями от сегодняшнего матча Лиги Европы "Кривбасс" (Кривой Рог) – "Виктория" (Пльзень), который состоится сегодня в словацком Кошице.

– Чешский футбол всегда отличался наличием хороших футболистов, – сказал он. – Помнится, когда я только начинал свою профессиональную карьеру, на слуху был Йозеф Масопуст. В 1962-м он выиграл "Золотой мяч", что имело большое значение для тогдашней Чехословакии. Да и Павел Недвед показал высокое качество чешского футбола, получив этот индивидуальный приз в 2003 году. Все мы привыкли, что ведущими клубами Чехии долгое время считались пражские команды – "Спарта", "Дукла", "Славия". Однако сейчас на ведущих ролях находятся и другие – в частности, "Виктория" (Пльзень). Уверен, что криворожцы уже успели изучить соперника и хорошо знают, что о недооценке и речи быть не может. Надеюсь, что все особенности игры "Виктории" Юрий Вернидуб разложил по полочкам.

– Как думаете, какую тактику выберет на этот матч тренерский штаб "Кривбасса"?

– В то, что криворожцы не бросятся в атаку на пльзеньцев с шашками наголо, не верю – соперник слишком серьезный. Мне кажется, что стоит начать игру осторожно, нащупывая слабые места "Виктории" (а они, я уверен, есть), а уже потом действовать исходя из ситуации. В чем убежден, так это в том, что играть против пльзеньской команды строго от обороны "Кривбасс" точно не будет. Главное – навязать сопернику свою игру, заставить защищаться. А в том, что тренерское умение Юрия Вернидуба поможет найти рецепт успеха, футбольная Украина давно убедилась по его работе в "Заре". Да и не только Украина. Этого специалиста вспоминают и в Тирасполе, где он со своим "Шерифом" наделал шуму в Европе. Я верю в этого тренера.

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