Ферстаппен: Важно не принимать эмоциональных решений

Макс Ферстаппен в течение всего времени его карьеры в Формуле 1 сотрудничает с Red Bull и вместе с этой командой добился впечатляющих успехов. Но всё в этом мире меняется, и Ферстаппен неизбежно задумывается о том, что ждёт его в будущем.

Формально его контракт истекает только в 2028 году, но в паддоке давно ходят слухи, что у Макса зреет недовольство нынешним положением дел в команде, и что он может расстаться с ней досрочно. Впрочем, по его словам, он не собирается принимать никаких решений, доверяясь лишь эмоциям, и намерен всё тщательно взвесить.

«Полагаю, прежде всего, важно не принимать решений, основываясь на эмоциях. Это всегда может обернуться против тебя, – рассказал он в интервью Formula.hu. – К тому же я терпеливый человек, и для меня не характерно испытывать повышенную тревожность по тем или иным поводам.

Разумеется, у меня очень давние отношения с нашей командой, что я очень ценю. Лояльность – очень важное качество, хотя его примеры в Формуле 1 можно найти далеко не всегда. Но у меня оно, к счастью, есть – думаю, есть оно и у нашей команды, что тоже очень важно».

Поговаривали, что один из факторов, влияющих на настроения Ферстаппена – это предстоящий в 2026 году переход Red Bull Racing на силовые установки собственного производства. Пока невозможно прогнозировать, какой будет степень их надёжности и эффективности, и Макс не скрывает, что его это беспокоит. Кроме того, из команды уходит Эдриан Ньюи, а также с ней решили расстаться ещё несколько ключевых сотрудников, в том числе Джонатан Уитли, которому предстоит возглавить команду Audi.

«Останутся ли в команде ключевые специалисты? Насколько удачным станет наш проект, связанный с двигателем собственного производства? – продолжил Ферстаппен. – Я очень в него верю, но надо быть реалистом. Наши соперники строят двигатели уже сто лет, у них накоплен огромный опыт. Хотя, конечно, мы пригласили на работу немало хороших профессионалов.

Но я предпочитаю занимать некую среднюю позицию: не хочется испытывать излишнего оптимизма, но и быть откровенным пессимистом тоже не хочется. Надо просто набраться терпения. Чтобы я смог оценить свои перспективы, воедино должны сложиться многие факторы. Они связаны не только с 2026 годом, но и с более отдалённым будущим – но это нормально, терпения у меня достаточно».

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