В Pirelli ждут двух пит-стопов в воскресной гонке

Стратегия команд в завтрашней гонке зависит от оставшихся свежих комплектов шин…

Марио Изола, Pirelli: «В очередной раз мы стали свидетелями захватывающей квалификации на Хунгароринге – первые три места разделили 46 тысячных секунды. Это говорит о том, что завтра нас ждет напряженная гонка как в первых рядах, так и в борьбе за оставшиеся очки.

Стоит отметить, что за год эффективность машин значительно выросла, учитывая, что сегодняшнее время поула почти на полторы секунды быстрее, чем в прошлом году – и это на одной из самых коротких трасс в календаре.

Классический вариант стратегии – два пит-стопа. Теоретически, самый быстрый вариант – стартовать на Medium, а затем перейти на Hard. Но решения команд будут зависеть от количества доступных комплектов.

У трёх команд – Red Bull, McLaren и Ferrari – по одному новому комплекту Hard и два новых Medium, а у Aston Martin – один новый Medium и один новый Hard. У остальных команд как минимум два комплекта Hard и один Medium.

Еще одним очень важным фактором станет возвращение к более жаркой погоде. Ожидается, что температура на трассе значительно превысит отметку в 50 °C».

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