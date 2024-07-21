Прага. Соболева победила экс-пятую ракетку мира на старте квалификации и прервала свою серию поражений

Украинская теннисистка Анастасия Соболева вышла в финал отборочной сетки на турнире WTA 250 в Чехии

Прага, Чехия • 21-26 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Нао Хибино (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина, 7) – Луция Шафаржова (Чехия, WC) 4:6, 6:4, 6:3

Матч против экс-пятой ракетки мира продолжался чуть более двух часов. Украинская теннисистка подала семь эйсов, допустила две двойные ошибки, проиграла три гейма на своей подаче и сделала четыре брейка.

Напомним, что финалистка Ролан Гаррос-2015 Луция Шафаржова завершила карьеру в 2019 году, после чего родила двоих детей. В октябре 2023-го года она выиграла матч на 25-тысячнике ITF в Реймсе, но затем ее сняли с турнира, поскольку не уведомила ITF о своем возвращении. Тем не менее в июне Луция провела ещё один матч в одиночке и два в паре со своей племянницей Анной Дворжачковой. На соревнованиях в Праге 37-летняя Шафаржова также сыграет в парном разряде (вместе с Бетани Маттек-Сэндс из США).

За место в основной сетке Соболева сыграет против победительницы матча между Джессикой Малечковой (Чехия) и Далилой Спитери (Италия). Отметим, что сегодня украинка прервала свою серию из пяти поражений подряд.

btu.org.ua