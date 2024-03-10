Янник Синнер: «Не чувствую, что я непобедим. Я просто хорошо подготовлен»

Третья ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свой стартовый матч на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, в котором он с «баранкой» обыграл Танаси Коккинакиса и одержал 16-ю победу подряд.

— Я счастлив. Несмотря на счет, очевидно, что это был тяжелый матч. Думаю, мы оба начали немного напряженно. Было немного ветрено, но потом, когда я сделал первый брейк, я почувствовал себя намного лучше. Очевидно, я рад, что победил.

— Вы демонстрируете великолепные результаты. Что вы чувствуете, когда, как мне кажется, сейчас люди просто ожидают от вас таких результатов? Они думают: «О, Синнер победит». Чувствуется ли большее давление? Вы обращаете на это внимание?

— Конечно, ты слушаешь, что говорят, но с другой стороны, этот спорт непредсказуем. Однажды ты можешь почувствовать себя плохо, и ты вылетаешь из турнира. Поэтому это может произойти очень быстро. Безусловно, я сейчас не в том положении, в котором был раньше. Но я воспринимаю это как позитив. Это означает, что я прекрасно чувствую себя на корте, и мы видим, что я также способен на такие результаты. Для меня большая честь быть в этой позиции, и я надеюсь, что смогу показывать хороший теннис.

— Чувствуете ли вы сейчас себя непобедимым? У спортсменов бывают такие моменты в карьере, когда они чувствуют такую уверенность, что, выйдя на корт, они могут сделать все, что угодно. Испытываете ли вы что-то подобное?

— Нет, я не непобедим. Я просто хорошо подготовлен. Знаете, я очень много работал, чтобы оказаться на этом месте. Очевидно, что это позиция, о которой вы мечтаете, потому что выиграть турнир Большого Шлема — это, я думаю, мечта каждого, но с другой стороны, вы приезжаете сюда, условия другие, и вы должны каким-то образом найти выход. Мы приехали сюда раньше, пытаясь подготовиться. Я чувствовал себя лучше с каждым днем. Как мы видели сегодня, может быть ветер, а потом он прекращается. Вы знаете, вы должны смотреть на ситуацию и пытаться быть готовым.

— Вы вообще думаете об этой победной серии, которую вы сейчас продолжаете? Знаете ли вы, сколько матчей вы выиграли подряд? Это вообще является чем то, о чем вы думаете?

— Да, потому что мне постоянно об этом говорят (улыбается). Но с другой стороны, как я уже сказал, безусловно, можно быть уверенным в себе, но с другой — можно очень быстро пойти по неправильному пути. Я просто стараюсь держаться как можно дольше. Возможно, это закончится через два дня, возможно, нет. Мы не можем предсказать будущее. Как я всегда говорю, мы живем сегодняшним днем. Завтра у меня выходной или я играю в паре, а потом постараюсь подготовиться к следующему матчу в одиночном разряде. Соперники, они знают меня сейчас намного лучше, поэтому я должен быть начеку. Я думаю, что это также захватывающая часть этого периода моей жизни.

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