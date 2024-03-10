Его невозможно не любить: Артета выделил одного из игроков Арсенала

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями о полузащитнике Кае Гаверце.

Цитату испанского коуча в своем твиттере приводит журналист Фабрицио Романо.

«Если бы 2-3 месяца назад кто-то сказал мне, что весь стадион страстно будет петь имя Гаверца, в это было бы трудно поверить. Вот что случается с хорошими людьми и исключительными игроками. Его невозможно не любить», — сказал Артета.