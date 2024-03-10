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Футбол

Его невозможно не любить: Артета выделил одного из игроков Арсенала

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями о полузащитнике Кае Гаверце. 

Цитату испанского коуча в своем твиттере приводит журналист Фабрицио Романо. 

«Если бы 2-3 месяца назад кто-то сказал мне, что весь стадион страстно будет петь имя Гаверца, в это было бы трудно поверить. Вот что случается с хорошими людьми и исключительными игроками. Его невозможно не любить», — сказал Артета.

В матче 28 тура против Брентфорда Гаверц забил победный гол, отличившись по передаче Бена Уайта. В общей сложности в этом сезоне немец забил 8 голов и отдал 3 ассиста в 27 матчах АПЛ.

  • Результаты матчей 28 тура АПЛ&
    champion.com.ua

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