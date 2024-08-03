Кухаревич – о возвращении в Хиберниан: Мне нужно регулярно играть в футбол

Фото: Хіберніан

Украинский нападающий Николай Кухаревич рассказал, почему решил перейти в шотландский "Хиберниан" на правах аренды из "Суонси". Игрок уже выступал за "Хиберниан" в сезоне 2022/23. Тогда нападающий забил 5 голов и отдал 1 ассист в 15-ти матчах чемпионата Шотландии.

"Я так счастлив быть здесь. У меня остались хорошие воспоминания отсюда, и я готов начать снова.

Мне было приятно услышать, что Хибс хочет меня вернуть, и я подумал, что это хорошая возможность для меня. Я хотел, чтобы этот шаг состоялся как можно скорее.

У нас были хорошие разговоры с тренером Дэвидом Греем. Он был одной из главных причин, почему я сюда приехал. Я знаю, кто он, каков он как человек и как профессионал. Я хотел работать с ним снова.

Мне нужно регулярно играть в футбол. Я чувствовал себя таким счастливым, когда играл здесь. У меня была хорошая связь с болельщиками и командой. Все было замечательно. У меня были те хорошие воспоминания, и я хотел бы повторить это снова.

Болельщики невероятные. Я получил от них столько сообщений. Они были еще одной основной причиной, почему я сюда приехал. Я не могу дождаться, чтобы снова встретиться с ними на стадионе", – сказал украинец.