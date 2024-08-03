Хорнер предсказал борьбу четырёх команд за титул

В нынешнем сезоне победы в гонках отпраздновали семь гонщиков из четырёх команд, но Макс Фестаппен лидирует в личном зачёте с уверенным преимуществом. Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что в следующем году борьба станет ещё плотнее, и за титул будут бороться гонщики четырёх команд.

Кристиан Хорнер: «Для спорта хорошо, когда четыре команды ведут борьбу между собой за первые позиции. Во многом это стало возможным благодаря стабильному регламенту.

Давай вспомним историю Формулы 1. Я помню, когда наша команда дебютировала в 2005-м, у McLaren была лучшая машина, но благодаря стабильному регламенту несколько команд боролись между собой.

Нас ждёт переход на новый регламент в 2026-м, и это приведёт к тому, что кто-то один получит преимущество. Однако с сегодняшнего дня и следующие восемнадцать месяцев между четырьмя командами будет идти очень плотная борьба».

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