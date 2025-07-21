Штайнер: В Cadillac не возьмут американского гонщика

Гоночный мир продолжает обсуждать кандидатов на два места в новой команде Cadillac. Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер назвал свою четвёртку фаворитов и предположил, что в дебютном сезоне в составе Cadillac точно не будет американского гонщика.

Гюнтер Штайнер: «Я считаю, что у Мика Шумахера хорошие шансы на контракт с Cadillac. Команде нужны гонщики с опытом выступлений в Формуле 1, а сейчас на рынке не так много пилотов, у которых на данный момент нет работы, но есть опыт выступлений в Формуле 1.

Мик был тест-пилотом Mercedes. Да, он не выступал в гонках, но он очень многому научился, будучи в составе хорошей и большой команды. Знания о том, как функционирует успешная команда, могут помочь Cadillac.

Я не думаю, что они пригласят американского гонщика, поскольку при таком варианте риски очень высоки. У них просто нет опыта выступлений в Формуле 1, и такое решение может очень быстро обернуться против них. Это никому не поможет.

Серхио Перес, Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу – у них всех есть опыт выступлений в Формуле 1. Они вместе с Миком Шумахером – моя четвёрка фаворитов».

Источник