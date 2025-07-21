Рейтинг ATP. Овчаренко опустился более чем на 30 мест, Урсу, Крутых и Ваншельбойм улучшили свои позиции

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов



Виталий Сачко на этой неделе остается первой ракеткой Украины, занимая 212-е место (+1). Александр Овчаренко потерял сразу 39 позиций и опустился на 381-е место.

В топ-500 рейтинга АТР входят еще четыре представителя Украины: Вадим Урсу – 417-е место (+8), Алексей Крутых – 444-е место (+1), Эрик Ваншельбойм – 465-е место (+5) и Юрий Джавакян – 483-е место (+1).

• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP/ITF)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 106-е место (-5). Виталий Сачко занимает 124-е место в парном рейтинге АТР (+10), а третьей ракеткой Украины в паре стал Владислав Орлов – 318-е место (+2).

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> РЕЙТИНГ ATP на 21 июля 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ ATP на 21 июля 2025 года | парный разряд

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