Интер отклонил запрос МЮ по Пио Эспозито

Миланский футбольный клуб «Интер» принял решение сохранить у себя молодого нападающего Пио Эспозито, несмотря на интерес со стороны европейских топ-клубов. Руководство отвергло трансферные запросы от «Манчестер Юнайтед» и итальянской «Аталанты». Про это сообщает редакция euro.com.ua

Эспозито остаётся в «Интере» — на него рассчитывает тренер

20-летний Пио Эспозито привлёк внимание европейских скаутов своей результативной игрой в аренде. Однако «нерадзурри» не собираются расставаться с нападающим. Главный тренер команды настаивает на том, чтобы молодой игрок остался в клубе и получил шанс проявить себя в основном составе.

«Двери закрыты. “Интер” не планирует продавать Эспозито — это решение принято окончательно», — отмечают источники, близкие к клубу.

Успешный период в аренде: 79 матчей и 22 гола

В течение двух последних сезонов Пио Эспозито выступал за «Специю» на правах аренды. За это время он провёл 79 матчей, отметился 22 голами и 3 результативными передачами. Такие показатели сделали его одной из самых ярких молодых атакующих фигур итальянского футбола.

Возвращение в клуб и игра на клубном чемпионате мира

После окончания аренды Эспозито вернулся в «Интер» и сразу был заявлен на клубный чемпионат мира. В рамках турнира он сыграл два матча, забил один гол и отдал голевую передачу. Эти действия только усилили веру тренерского штаба в его потенциал.

Клуб рассматривает Эспозито как инвестицию в будущее и хочет дать ему больше игрового времени в новом сезоне. Интерес со стороны топ-команд, по мнению менеджмента, — лишь дополнительное подтверждение правильного выбора.

Напомним, мы также писали о том, как Шахтер против турок играл.