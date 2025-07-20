В ожидании Бешикташа. Как Шахтер против турок играл

Самая первая встреча "Шахтера" с турецкой командой состоялась ровно полвека назад, в начале августа 1975 года, когда в Донецк на товарищеский матч приезжал "Трабзонспор". "Горняки" тогда победили (3:2) благодаря голам Ванкевича, Соколовского и Старухина.

А дебютное еврокубковое рандеву "оранжево-черных" с "османами" датировано июлем 1996-го, когда в рамках группового этапа канувшего в Лету Кубка Интертото "Шахтер" принимал дома "Антальяспор". По регламенту турнира команды проводили в группе только по одному матчу между собой, и с турками "горнякам" довелось сыграть в столице Донбасса. В поединке, который не вызвал большого интереса у донецкой публики (на трибунах Центрального стадиона "Шахтер" собралось менее полутора тысяч зрителей), все решил единственный гол, забитый на 11-й минуте Валерием Кривенцовым.

Следующая встреча "оранжево-черных" с турками состоялась спустя аж 13 лет, в августе 2009-го. Тем летом "Шахтер", пребывая в статусе последнего обладателя Кубка УЕФА, неожиданно вылетел в третьем квалифайраунде Лиги Чемпионов от скромной румынской "Тимишоары". И попал в плей-офф Лиги Европы, преемницы КУЕФА, где выместил всю свою злобу на ни в чем не повинном еще более скромном турецком "Сивасспоре". Все вопросы о победителе противостояния подопечные Мирчи Луческу сняли уже в выездном матче – 3:0 (Гай 6, Илсиньо 76, Кобин 87). А в Донецке, играя полурезервным составом, произвели "контрольный выстрел" – 2:0 (Жадсон 21, с пенальти, Луис Адриано 59, с пенальти). Отметим, что тот матч стал для "горняков" последним, который они провели на РСК "Олимпийский". Буквально через три дня состоялось открытие "Донбасс-Арены", которая стала новым домом команды.

На старте сезона-2015/16, который был последним для Мирчи Луческу у руля "Шахтера", дончане в квалификации ЛЧ без видимых проблем преодолели турецкий барьер в лице "Фенербахче". После нулевой ничьей в Стамбуле, в ответной игре во Львове "горняки" загнали "канареек" в клетку – 3:0 (Гладкий 25, Срна 65, с пенальти, Алекс Тейшейра 68).

Спустя год, в августе 2016, уже при каденции Паулу Фонсеки, жребий вновь выбрал в соперники дончанам стамбульский клуб – на этот раз "Истанбул Башакшехир", с которым "оранжево-черным" предстояло сыграть в плей-офф Лиги Европы. К слову, тем матчам, как и в свое время дуэли с "Сивасспором", предшествовал неожиданный вылет "горняков" из квалификации Лиги чемпионов (от швейцарского "Янг Бойз"). И вновь, как и тогда, разозленные неудачей в главном еврокубке дончане вынесли соперника без шансов. После выездной победы 2:1 (Чикалеши 24, автогол, Коваленко, 41 – Эмре Белезоглу, 56) последовала и домашняя виктория во Львове – 2:0 (Аттамах 22, автогол, Марлос 71, с пенальти).

А уже на следующий день во время жеребьевки группового турнира ЛЄ стало известно, что одним из соперников "Шахтера" по квартету также будет турецкая команда – "Коньяспор". Более того, именно гостевым матчем с "орлами Анатолии" украинцам и предстояло стартовать в группе. Таким образом дончане оказались в нерядовой ситуации, совершив в течение одного сезона два подряд еврокубковых выезда в одну и ту же страну. И спустя месяц опять вернулись с турецких берегов с минимальной победой, благодаря единственному голу Факундо Феррейры на 75-й минуте. А уже под конец группового турнира, принимая "Коньяспор" во Львове, не оставили от обороны соперника камня на камне – 4:0 (Бардакджы 11, автогол, Дентиньо 36, Эдуардо 66, Бернард 74). Кстати, в том розыгрыше подопечные Паулу Фонсеки установили абсолютный рекорд для украинских команд на групповой стадии еврокубков – шесть побед в шести матчах.

Таким образом на сегодняшний день "горняки" имеют практически идеальную историю взаимоотношений с турецкими командами в еврокубках: в девяти проведенных матчах – восемь побед и одна ничья при разнице мячей 18:1. Да и тот один был пропущен с пенальти. То есть, статистика не просто намекает, а кричит о том, что в будущем противостоянии с "Бешикташем" дончан ждет успех. Но статистика, как известно, в футбол не играет.

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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