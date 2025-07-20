Бывший чемпион мира объяснил, почему Дюбуа без шансов проиграл Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

Бывший чемпион мира Майкл Конлан прокомментировал победу Усика в этом поединке.

«Усик… какой боксер! Это просто талант поколения», – сказал Конлан.

Украинец в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

sport.ua