Крамзах (М25). Орлов оформил чемпионский дубль, выиграв титул в одиночном разряде

Украинский теннисист Владислав Орлов стал чемпионом турнира ITF М25 в Австрии



В финале соревнований Владислав Орлов (№686 АТР), посеянный под седьмым номером, переиграл четвертого номера посева Андрея Недича (№404 АТР) из Боснии и Герцеговины – 5:7, 6:1, 6:1. Украинец шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку (у соперника – 6/7), проиграл три гейма на своей подаче и сделал семь брейков в ответ.

Путь к титулу:

R1: Никола Рисполи (Италия, Q) 6:2, 6:1

R2: Лорен Орне (Швейцария, Q) 6:0, 6:4

QF: ДжанЛука Таннер (Швейцария, Q) 7:5, 6:0

SF: Деннис Новак (Австрия, 6) 7:5, 6:0

FR: Андрей Недич (Босния и Герцеговина, 4) 5:7, 6:1, 6:1

30-летний Владислав Орлов 19-й раз сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и завоевал свой 9-й титул. Владислав прервал серию из трех поражений в финалах и стал чемпионом в одиночном разряде впервые с ноября 2022 года. Это первый одиночный финал Орлова в этом году.

За свою победу Владислав заработал 4612 долларов призовых и 25 рейтинговых очков.

Напомним, что несколько дней назад Владислав Орлов, вместе с еще одним украинским теннисистом Александром Овчаренко, стал победителем турнира в Крамзахе в парном разряде.



btu.org.ua