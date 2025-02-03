Ченнай. Ваншельбойм и Джавакян прошли квалификацию на “челленджере” и сыграют в основной сетке против лидеров посева

Украинские теннисисты успешно выступили в квалификации “челленджера” в Индии и сыграют в основной сетке



Ченнай, Индия • 27 января-2 февраля • хард • $160,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Эрик Ваншельбойм (№501 АТР) и Юрий Джавакян (№506 АТР) успешно преодолели квалификацию на «челленджере» в Ченнаи.

Ваншельбойм в отборочном турнире победил двух индийских теннисистов Сиддхарта Равата (№857 АТР) – 6:4, 5:7, 6:3 и Маниша Сурешкумара (№961 АТР) – 6:2, 6:3, а Джавакян обыграл также двух представителей Индии – Ришаба Агарвала (№1064 АТР) – 6:4, 6:3 и Чирага Духана (№964 АТР) – 4:6, 6:1, 7:6(3).

В основной сетке украинцы получили в соперники лидеров посева: Эрик Ваншельбойм сыграет против первого сеяного британца Билли Харриса (№129 АТР), а Юрий Джавакян – против Ллойда Харриса (№144 АТР) из ЮАР, который получил второй номер посева.

В основной сетке турнира в Ченнае также сыграет Александр Овчаренко (№311 АТР). В первом круге его соперником будет венгр Жомбор Пирош (№214 АТР).

btu.org.ua