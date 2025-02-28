Мерида. Сёстры Колб не смогли доиграть четвертьфинальный матч

Украинские теннисистки выбыли из борьбы на турнире WTA 500 в Мексике



Мерида, Мексика • 24 февраля – 2 марта • хард • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Надя Колб/Марина Колб (Украина) – Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/-, 1) 2:6, 2:3 (отказ)

Надя и Марина Колб впервые сыграли на турнире WTA 500. Для украинок это был четвёртый совместный матч на уровне Тура, в котором они потерпели второе поражение.

“К сожалению, мы не можем вернуться в январь и изменить то досадное падение Марины, из-за которого она не играла в теннис полтора месяца и еле ходила по дому ещё за день до вылета в Мексику. Мы сделали невозможное, выиграв первую игру, но ситуация только ухудшилась уже в следующий день”, – написала Надя Колб после матча в Instagram.



btu.org.ua