Английский журналист рассказал о ситуации с контрактами лидеров Ливерпуля

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн рассказал о том, насколько Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд близки к подписанию новых соглашений с "Ливерпулем".

"Переговоры продолжаются, и на "Энфилде" уже давно царит оптимизм относительно Салаха и ван Дейка. Мне неизвестно о достижении соглашений, но оба игрока, похоже, хотят остаться и демонстрируют феноменальную игру – к тому же, насколько известно, "Ливерпуль" абсолютно заинтересован в их сохранении.

Так же, как и в Тренте, хотя все понимают, что его ситуация отличается: он моложе, а "Реал Мадрид" активно следит за ним. В футбольной индустрии распространено мнение, что, возможно, Салах и ван Дейк продлят контракты, тогда как Александер-Арнольд может уйти. Но пока что ничего не является окончательным.

Нынешнее руководство клуба унаследовало непростую ситуацию, и, нравится им это или нет, теперь им придется ее решать. Справедливо это или нет, но многие будут оценивать их работу именно по итогам этих переговоров", – сказал Орнштейн.