Стелла согласен с Норрисом, критикующим MCL39

За два дня тестов в Бахрейне гонщики McLaren проехали на MCL39, новой машине команды, 239 кругов, при этом в среду Ландо Норрис показал лучшее время, но вчера оба сосредоточились на работе на длинных сериях кругов, поэтому в протоколе четверга они оказались на 13-й и 14-й строчках.

В прошлом году команда завоевала Кубок конструкторов, и, конечно, в начале сезона её причисляют к фаворитам, однако Норрис, отметив прогресс в определённых областях, также посетовал, что задней части машины всё-таки недостаёт стабильности.

«В машине мало что изменилось, мы просто пытались сделать её в целом быстрее и более эффективной в плане аэродинамики, – подчеркнул Ландо, общаясь с прессой. – При этом мы по-прежнему стараемся уделять определённым областям больше внимания. Из-за поведения задней части машины в первые два дня тестов у нас больше сложностей, чем бы нам хотелось, но пока работа только начинается».

Андреа Стелла, руководитель команды McLaren, признал справедливость этих замечаний, однако пояснил, что на поведении MCL39 могли сказаться нетипично холодная для Бахрейна погода и особенности трассы автодрома в Сахире.

Тем более, в Бахрейне у McLaren и в предыдущие годы проявлялись сложности.

«Например, если посмотреть на конфигурацию трассы, на ряд моментов, связанных с низким уровнем сцепления, а также с высокой степенью абразивности асфальтового покрытия и необходимостью добиться хорошего разгона на выходе из поворотов, становится понятно, почему наша машина работает здесь не лучшим образом, – цитирует Стеллу австралийское издание Speedcafe. – Два предыдущих года мы старались добиться, чтобы машина в большей степени отвечала требованиям, характерным для трасс такого типа, где в том числе есть крутые повороты.

Думаю, мы достигли определённого прогресса, стремясь при этом сохранить сильные стороны машины, в частности, её эффективность в среднескоростных поворотах.

Комментарии Ландо по поводу нестабильного поведения задней части машины справедливы. Но при этом я бы очень удивился, если бы здесь, в Бахрейне, не проявлялись сложности, связанные с задней частью машины и дефицитом сцепления ведущих колёс при разгонах на выходе из поворотов. В определённой мере подобные сложности типичны для этой трассы».

Хотя с точки зрения Норриса, именно нестабильное поведение задней части машины – её основной недостаток, Стелла подчеркнул, что на тестах команда уделяет внимание и другим аспектам.

«Мы не только хотим повысить сцепление задних колёс на входе и выходе из поворотов, – добавил он. – Мы также хотим улучшить поведение машины в средней фазе поворота за счёт более эффективной работы её передней части. В предыдущие два года мы старались прибавить в этих трёх аспектах и продолжаем эту работу в преддверии очередного сезона.

Хотелось бы в полной мере разобраться с подобными сложностями, но в реальности это просто своего рода игра, суть которой в том, что все команды стараются смягчить их проявление, хотя эти особенности типичны для поведения машины Формулы 1, тем более на трассах с подобной конфигурацией».

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