Сайнс и Элбон начали подготовку к сезону на тестах

Карлос Сайнс и Алекс Элбон начали подготовку к предстоящему сезону. Накануне команда Williams провела частные тесты на трассе в Барселоне с машиной 2023 года.

С утра за руль FW45 сел Алекс Элбон, а днём его сменил Карлос Сайнс. Для испанского гонщика это уже второй опыт пилотирования машины британской команды – в декабре он участвовал в шинных тестах в Абу-Даби на машине 2024 года.

Руководитель Williams Джеймс Ваулз рассчитывает, что Сайнс поможет команде добиться существенного прогресса.

«Карлос нам идеально подходит, – рассказал Ваулз. – Он не только прекрасный человек с опытом побед, но ещё он хочет, чтобы Williams добилась успеха. Я провёл с ним и Алексом три-четыре часа, обсуждая наши планы на год. Его вклад критически важен для дальнейшего продвижения команды вперёд. Сейчас мы вышли на тот уровень, когда нам предстоит отыгрывать не секунды, как раньше, а тысячные, поэтому необходимо внимание к деталям».

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