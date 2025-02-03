«Умоляю, подожди меня». Гигант-супертяж бросил вызов Усику на бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Известный конголезский супертяжеловес Мартин Баколе вызвал чемпиона мира в хевивейте по версиям WBA, WBA, WBO и IBO украинца Александра Усика на бой.

«Александр Усик, умоляю, не завершай карьеру сейчас, подожди меня. Я хочу, чтобы ты провел еще один хороший бой. Но сейчас Усик непобежденный, и ему решать, что делать. Но если он хочет продолжать боксировать, то пусть подождет меня», – сказал Баколе.

Последний бой Баколе провел в августе 2024 года, неожиданно нокаутировав перспективного супертяжеловеса Джареда Андерсона.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua