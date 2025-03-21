УСИК: «Противостояние с ним – как целая жизнь. Мы на одном уровне»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC украинец Александр Усик рассказал о противостоянии с британским боксером Тайсоном Фьюри, которого дважды победил в 2024 году.

«Мы провели 24 раунда с Тайсоном, это как целая жизнь. Такое впечатление, будто провел 20 лет. Это был невероятный путь. Мы были на одном уровне с моим замечательным другом Тайсоном Фьюри», – сказал Усик.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua