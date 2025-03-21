Майами. Монфис отыграл матчбол Легечки на пути в третий круг, Медведев разгромно проиграл 56-й ракетке мира, Джокович установил новый рекорд

На “Мастерсе” в Майами стартовал третий игровой день



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Жауме Мунар (Испания) – Даниил Медведев (-, 7) 6:2, 6:3

Гаэль Монфис (Франция) – Иржи Легечка (Чехия, 26) 6:1, 3:6, 7:6(8) – отыграл 1 матчбол

Стефанос Циципас (Греция, 9) – Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй, Q) 4:6, 7:5, 6:3

Лоренцо Музетти (Италия, 15) – Кентен Алис (Франция) 3:6, 7:6(4), 7:5

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18) – Тристан Скулкейт (Австралия, Q) 6:4, 6:4

Камило Уго Карабелли (Аргентина, LL) – Алекс Микельсен (США, 32) 6:7(3), 7:5, 6:3

Новак Джокович (Сербия, 4) – Ринки Хиджиката (Австралия) 6:0, 7:6(1)

Каспер Рууд (Норвегия, 5) – Миомир Кецманович (Сербия) 3:6, 6:4, 6:4

Григор Димитров (Болгария, 14) – Федерико Чина (Италия, WC) 6:1, 6:4

Карен Хачанов (-, 22) – Ник Кириос (Австралия, PR) 7:6(3), 6:0

• 56-я ракетка мира Жауме Мунар третий раз в карьере победил соперника из топ-10 и сделал это впервые с 2022 года. Испанский теннисист сделал три брейка и отыграл оба брейк-поинта соперника. Отметим, что Медведев после первого сета вызывал на корт супервайзера и жаловался на качество мячей, а в середине второй партии получил штрафное очко за бросание ракетки в фон. Мунар впервые в карьере прошел в третий круг “Мастерса” в Майами и дальше сыграет против Гаэля Монфиса.

• Гаэль Монфис взял реванш у Иржи Легечки за поражение на грунтовом турнире АТР в Баня-Луке в 2023 году. Поединок продолжался чуть более двух часов, за которые Монфис подал 14 эйсов, допустил три двойные ошибки, проиграл один гейм на своей подаче и сделал два брейка. На решающем тай-брейке французский теннисист отыграл один матчбол (при счете 7-8).

• “Лаки лузер” Камило Уго Карабелли впервые в карьере вышел в третий круг турнира серии “Мастерс”, взяв реванш у Микельсена за поражение на грунтовом “челленджере” в 2023 году. Следующим соперником аргентинца будет шестикратный чемпион турнира Новак Джокович.

• Новак Джокович провел 501-й матч на “Мастерсах” и стал единоличным лидером по этому показателю, опередив Рафаэля Надаля. Эта победа стала для серба 410-й в матчах на турнирах АТР 1000 и теперь он делит первое место также с Рафаэлем Надалем. Сербский теннисист прервал свою серию из трех поражений подряд, выиграв первый матч, после победы над Карлосом Алькарасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

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