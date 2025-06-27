Возвращение экс-чемпиона. Уайлдер оказался тяжелее своего соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

В ночь на 28 июня на арене «Charles Koch Arena» в американском городе Уичито состоится вечер бокса Legacy Reloaded от промоутера Нельсона Лопеса.

Главным событием станет бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретятся бывший чемпион мира из США Деонтей Уайлдер (43–4–1, 42 КО) и его соотечественник Тайрелл Херндон (24–5, 15 КО).

Накануне этого противостояния состоялась традиционная церемония взвешивания – Деонтей «Бронзовый бомбардировщик» Уайлдер солидно прибавил в весе и показал 102,2 кг.

Стоит отметить, что в предыдущих поединках экс-чемпион мира держал свой вес на уровне 96-97 кг. Его соперник Херндон оказался немного легче – 99 кг.

Уайлдер попытается реанимировать свою карьеру после двух неприятных поражений, которые он потерпел в за последние полтора года. Сначала уступил единогласным решением судей новозеландцу Джозефу Паркеру, потом сенсационно был нокаутирован китайцем Чжаном Чжилеи.

ВИДЕО. Церемония взвешивание и дуэль взглядов Уайлдера и Херндона

sport.ua