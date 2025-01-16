Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд оценил карьеру чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александра Усика (23–0, 14 КО):

«Вам нужно знать одну вещь про Усика – он скорее умрет, чем позволит себе проиграть бой. Александр всегда пребывает в невероятной форме. Он отдает все силы во время поединка.

Это главная разница между украинцем и другими боксерами супертяжелого веса. Когда я был чемпионом мира, у меня было такое же отношение к боксу, как и у Усика. Я не говорю, что я непобедимый. Нет. Но я не проигрывал из-за того, что приложил недостаточно усилий», – сказал Холифилд.

Ранее легендарный Холифилд назвал главное преимущество Александра Усика.

sport.ua