В FIA рассказали, на что расходуют средства от штрафов

В конце прошлого года Ассоциация гонщиков Формулы 1 (GPDA) опубликовала заявление с жёсткой критикой президента FIA Мохаммеда бен Сулайема. В нём, в числе прочего, гонщики потребовали раскрыть информацию о том, на какие цели расходуются средства, полученные за оплату штрафов в Формуле 1.

Мохаммед Бен Сулайем через прессу ответил на обращение гонщиков Формулы 1, призвав их не вмешиваться в дела федерации. В свою очередь директор FIA по гонкам одноместных машин Николас Томбасис был не столь категоричен и рассказал, на что расходуются средства.

«FIA – некоммерческая организация, – приводит слова Томбасиса Autosport. – У нас нет акционеров, которые смотрят на какие-то цифры на фондовой бирже и надеются, что цена акций вырастет и они получат больше дивидендов или что-то в этом роде. Поэтому все деньги тратятся на проекты, которые мы считаем полезными. Такие, как безопасность на трассах, развитие автоспорта начального уровня, безопасность дорожного движения.

Полагаю, тема «На что FIA тратит деньги» несколько зависит от эмоций, обсуждаемого штрафа и тому подобных вещей. Я понимаю, что любой, кто оплачивает штраф, всегда немного раздражён этим и может почувствовать себя обиженным. Но у нас много проектов на различных уровнях, изучив которые, никто не придёт к выводам, что мы тратим эти деньги на рождественские вечеринки и тому подобные вещи.

Суммы, потраченные на картинг и другие младшие серии, значительно превышают суммы, полученные от уплаты штрафов. Думаю, вам будет трудно найти проекты в FIA, которые не имели бы какого-либо влияния на автоспорт начального уровня или социальную сферу.

Я могу сказать с абсолютной уверенностью, что штрафы, накладываемые на гонщиков в одной гоночной серии, не субсидируют другую серию или другую категорию. Но если вы посмотрите на другие наши инициативы, например, против оскорблений в социальных сетях, и все инициативы начального уровня, о которых говорилось ранее, или проекты по безопасности, то, на мой взгляд, это благородные цели, на которые FIA расходует средства».

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