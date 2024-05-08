Выручка Формулы 1 превысила $550 миллионов

Компания Liberty Media, которая владеет Формулой 1, опубликовала финансовый отчёт по итогам первого квартала 2024 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка Формулы 1 выросла на $172 миллиона (45%) и составила $553 миллиона. Призовые, выплаченные десяти командам чемпионата, за отчётный период составили $286 миллионов против $206 миллионов годом ранее. Операционный доход Формулы 1 вырос на впечатляющие 289% — с $35 миллионов в первом квартале 2023-го до $136 миллионов в первом квартале 2024-го.

В Liberty Media перечислили несколько факторов, повлиявших на рост выручки. Во-первых, это проведение на одну гонку больше в первом квартале 2024-го по сравнению с прошлым сезоном и ростом, в связи с этим, промоутерских отчислений.

Выросли доходы от продажи прав на телетрансляции за счёт подписания новых соглашений, увеличения выплат по действующим контрактам и роста числа подписчиков сервиса F1 TV. Выросли доходы от спонсоров – тоже за счёт новых контрактов и увеличения выплат по действующим договорам.

Другим источником дохода Liberty Media стала продажа новых машин Формулы 2 и запасных частей к ним.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Сезон 2024 года в самом разгаре, и за прошедшее время мы вернулись в Китай впервые с 2019-го и в третий раз провели Гран При Майами, убедившись в росте популярности Формулы 1 в США.

Мы наблюдаем продолжающийся рост как финансовых показателей, так и количества болельщиков, в том числе за счет расширения наших способов взаимодействия со зрителями. Мы уже объявили календарь из 24 гонок на 2025 год, который ознаменует 75-летие чемпионата мира Формулы 1».

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