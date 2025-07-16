Мик Шумахер: Переговоры с Cadillac продолжаются

Не так давно мы приводили слова руководителя команды Cadillac Грэма Лоудона, который хорошо отзывался о Мике Шумахере и подтвердил переговоры с ним о контракте на 2026 год. В свою очередь немецкий гонщик рассказал во время этапа WEC в Сан-Паулу, что он настроен позитивно относительно своих шансов.

Мик Шумахер: «Да, переговоры с Cadillac продолжаются. Могу сказать, что общение между нами проходит в очень позитивном ключе.

У них невероятный проект, и они уже наняли большое количество фантастических специалистов. Для меня большая честь быть частью проекта, вести с ними переговоры и занимать выгодную позицию».

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