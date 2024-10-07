Гюнтер Штайнер о разнице в подходах Haas и Andretti

Американский проект Haas успешно существует в Формуле 1, а американской проект Andretti не пустили на порог. Бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер в интервью RacingNews 365 объяснил разницу…

Гюнтер Штайнер: «Трое или четверо представителей новых команд спрашивали меня о том, как в случае с Haas F1 проходил процесс подачи заявки. Но сейчас условия стали строже, ставки возросли – каждая команда стоит под миллиард долларов, поэтому нужно действовать осторожнее. Сейчас проблема в том, что FIA пустила Andretti, а FOM – нет.

Они собирали подписи команд, но у команд нет права голоса, они могут подписывать всё, что угодно, но без согласия FOM ничего не произойдет.

Я сначала обошел всех, поговорил с командами, убедил их, что так будет лучше, но не публично. Сначала сделка, потом заявление. Не стоит делать заявление, чтобы заключить сделку. Впрочем, каждый действует так, как считает нужным.

У Andretti есть шанс. В FOM оставили дверь открытой, спросив их, сможет ли GM поставлять силовые установки. Я понятия не имею, ответили они что-то FOM или нет, но им нужно это сделать.

В Red Bull разрабатывают свою силовую установку. Они показали, что собираются делать, и после этого все было довольно просто. Audi построила новую базу в Германии, чтобы продемонстрировать свои инвестиции, но я ничего не слышал о GM. Впрочем, я не располагаю всей информацией».

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