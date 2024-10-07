Дешам – о Мбаппе: Я прекрасно знаю, что он не пойдет против своего клуба

Специалист высказался о Килиане

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил свое решение не включать Килиана Мбаппе в состав команды на матчи против Израиля и Бельгии.

В интервью на YouTube-канале Федерации футбола Франции Дешам подчеркнул, что это решение было принято совместно с Мбаппе:

"Я гарантирую, что в моих отношениях с игроками я разговариваю с ними. Конечно, для меня самое главное – интерес игрока. Я прекрасно знаю, что он не пойдет против своего клуба. Он также не хочет выступать против своей сборной. Другими словами, отправной точкой является то, что, очевидно, интересы клубов и интересы национальных сборных в какой-то момент неизбежно расходятся. Вы также должны помнить, и так было всегда, что работодателем является клуб, а не федерация".

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