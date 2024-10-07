После яркого нокаута. Супертяж проведет бой в андеркарде Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Супертяж Мартин Баколе, который летом нокаутировал Джареда Андерсона, следующий поединок проведет в андеркарде боя Александр Усик – Тайсон Фьюри.

Соперником может стать Чжан Чжилей.

«Надеемся скоро официально объявить о поединке в андеркарде Усика и Фьюри. Чжилей? Я не могу сейчас об этом сказать, но соперником будет боксер, с которым никто драться не хочет».

«Хорошо, что была победа над Андерсоном, которая позволила ворваться в топ», – сказал промоутер Бен Шалом.

Чжилей в последнем на этот момент поединке одолел Деонтея Уайлдера.

sport.ua