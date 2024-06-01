Холифилд рассказал, что Фьюри надо сделать, чтобы одолеть Усика в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд оценил шансы экс-чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри в бою-реванше с абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком.

«Фьюри надо будет активнее использовать джеб, чтобы победить в реванше. Ему также стоит чаще наносить двойные удары. Тайсону нужно меньше вступать в клинч с Усиком, ему это действительно иногда вредит, ведь это дает его сопернику больше времени на отдых и возможности сразу нанести удар», – сказал Холифилд.

Ранее легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри.

sport.ua