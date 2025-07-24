Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис признался, почему так и не решился выйти на бой-реванш против Виталия Кличко.

«Кличко должен был стать моим последним соперником. Я согласился на этот бой раньше – за 10 дней до поединка. Какой чемпион решается выйти на бой с претендентом номер один при таком коротком уведомлении?

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Я серьезно рассматривал реванш, но в конце концов решил придерживаться первоначального плана – я уже тогда думал о семье и жизни без бокса. Виталий впоследствии стал великим чемпионом. А я понимал, что время не на моей стороне», – сказал Льюис.

В 2003 году Льюис одержал победу над Кличко техническим нокаутом в шестом раунде – врач не разрешил драться Виталию из-за рассечения над глазом, хотя украинец побеждал на всех карточках у судей.

sport.ua