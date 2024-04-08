Промоутер Фьюри назвал ахиллесову пяту Усика и привел в пример Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал слабое звено украинского чемпиона Александра Усика:

«Ахиллесовой пятой Усика, как я уже говорил, и удивляюсь, что так называемые эксперты никогда этого не понимали, всегда было его тело. Даниель Дюбуа тренировался для этого и у него почти получилось.

Я думаю, Тайсон нокаутирует Усика. Думаю, он остановит его, но это будет настоящий увлекательный бой. Есть двое непобежденных бойцов, лучших в своем поколении, и мы узнаем, кто настоящий 18 числа», – сказал Уоррен.

Изначально бой Тайсона и Александра должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.

sport.ua