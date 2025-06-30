Интер – Флуминенсе: Известны стартовые составы на матч 1/8 финала КЧС

30 июня состоится поединок между "Интером" и "Флуминенсе" в рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

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Традиционно за час до поединка команды объявили стартовый состав:

"Интер":

"Флуминенсе":

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