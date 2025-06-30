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Футбол

Интер – Флуминенсе: Известны стартовые составы на матч 1/8 финала КЧС

Интер – Флуминенсе: Известны стартовые составы на матч 1/8 финала КЧС

    • 30 июня состоится поединок между "Интером" и "Флуминенсе" в рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

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    • Традиционно за час до поединка команды объявили стартовый состав:

    "Интер":

    "Флуминенсе":

    www.ua-football.com

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