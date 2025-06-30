Машины Haas в Гудвуде будут пилотировать Хаас и Комацу

Команда Haas F1 сообщила, что в этом году на предстоящем Фестивале скорости в Гудвуде её основатель и владелец Джин Хаас сядет за руль VF-23, машины 2023 года.

В традиционных соревнованиях по скоростному подъёму на холм в разные дни будут участвовать гонщики американской команды Эстебан Окон и Оливер Берман, а также Казуки Накаджима, экс-пилот Формулы 1, а ныне вице-президент европейского филиала Toyota Gazoo Racing, автоспортивного подразделения японского концерна.

Участие Джина Хааса, которого в пресс-релизе Haas F1 называют не только предпринимателем, но и филантропом, приурочено к программе празднования 10-летия со времени дебюта команды в Формуле 1, которая чуть больше недели назад провела свой 200-й Гран При.

Айо Комацу, руководитель Haas F1, тоже будет пилотировать одну из машин команды, но в его случае это будет VF-24. Вместе с Джином Хаасом некоторое время назад они получили первый опыт за рулём машины Формулы 1 на частных тестах в Сильверстоуне.

В расположении Haas F1 в паддоке Гудвуда будет выставлена VF-16, самая первая машина команды, на которой в 2016 году в чемпионате мира выступали Роман Грожан и Эстебан Гутьеррес. Но команда привезёт на Фестиваль скорости и VF-25, которая всего за несколько дней до этого выйдет на старт в Гран При Великобритании.

Программа фестиваля в этом году стартует в четверг, 10 июля, а завершится в воскресенье, 13 июля.

Источник