Уимблдон. Остапенко выбыла из борьбы после стартового матча, “нейтральная” Саснович сыграет против Свитолиной во втором круге

В женской сетке турнира в Великобритании стартовали матчи первого круга
Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000
Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Арина Соболенко (-, 1) – Карсон Бренстайн (Канада, Q) 6:1, 7:5
Александра Саснович (-) – Варвара Грачёва (Франция) 6:4, 6:7(5), 7:6(8)
Элина Свитолина (Украина, 14) – Анна Бондар (Венгрия) 6:3, 6:1
Солана Сиэрра (Аргентина, LL) – Оливия Гадецки (Австралия) 6:2, 7:6(8)
Кристина Букша (Испания) – Анка Тодони (Румыния) 6:4, 6:4
Донна Векич (Хорватия, 22) – Кимберли Биррелл (Австралия) 6:0, 6:4
Лейла Фернандес (Канада, 29) – Ханну Клугман (Великобритания, WC) 6:1, 6:3
Лаура Зигемунд (Германия) – Пэйтон Стёрнс (США) 6:4, 6:2
Ольга Данилович (Сербия) – Чжан Шуай (Китай, Q) 6:2, 6:4
Мэдисон Кис (США, 6) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) 6:7(4), 7:5, 7:5
Ева Лис (Германия) – Юань Юэ (Китай) 6:4, 5:7, 6:2
Линда Носкова (Чехия, 30) – Бернарда Пера (США) 6:2, 6:4
Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 21) – Ребекка Шрамкова (Словакия) 7:6(7), 6:4
Диана Шнайдер (-, 12) – Моюка Утидзима (Япония) 7:6(5), 6:3
Диан Парри (Франция, Q) – Петра Мартич (Хорватия, Q) 4:6, 6:3, 6:2
Виктория Томова (Болгария) – Онс Жабер (Тунис) 7:6(5), 2:0 (отказ)
Сонэй Картэл (Великобритания) – Елена Остапенко (Латвия, 20) 7:5, 2:6, 6:2
Александра Саснович, которая сыграет против Элины Свитолиной во втором круге, провела на корте почти три с половиной часа и отыграла матчбол перед тай-брейком в решающем сете. Саснович ранее трижды встречалась со Свитолиной и одержала победу в их предыдущем матче, который состоялся в 2023 году на турнире в Мадриде.
Солана Сиэрра третий раз выступает в основной сетке турнира Grand Slam и одержала свою дебютную победу.
Ева Лис впервые выиграла матч в основной сетке Уимблдона, и теперь в активе немки есть как минимум по одной победе на каждом турнире Grand Slam.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua