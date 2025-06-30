Фильм F1 собрал в мировом прокате $144 млн. за уик-энд

Новый фильм F1 с Брэдом Питтом в главной роли за первые три дня проката в США стал лидером национального бокс-офиса, собрав $55,6 млн., а в мировом масштабе кассовые сборы достигли $144 млн.

Разумеется, эти показатели будут только расти, в том числе и потому, что на популярном ресурсе Rotten Tomatoes фильм получил 97% положительных оценок публики и 83%, если говорить о профессиональных кинокритиках.

Всё это тоже будет подогревать зрительский интерес, поскольку столь высокие рейтинги можно считать оценкой качества картины, снятой командой под руководством режиссёра Джозефа Косински и продюсера Джерри Брукхаймера при весьма деятельном участии Льюиса Хэмилтона, который был и сопродюсером, и консультантом по всем гоночным вопросам.

Как пишет издание Entertainment Weekly, когда за дело берутся столь серьёзные люди, то успех фильма не должен удивлять, хотя он однозначно не был гарантирован. Но похоже, что киноистория про возвращение в Формулу 1 ветерана автоспорта Сонни Хейса, которого играет Питт, в составе вымышленной команды APXGP публике действительно понравилась.

По данным более чем 3600 локальных рейтингов разных стран мира, фильм вышел на первые строчки, а также сообщается, что пока это самый успешный старт среди всех картин, когда либо выпущенных в прокат компанией Apple Original Films.

Не считая США и Канады, фильм с успехом демонстрируется более чем на 44 тысячах экранов в 78 странах мира.

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