Лео Турини: Это соль на рану, которую непросто залечить…

Лео Турини, известный итальянский журналист, как всегда по-своему подвёл итоги Гран При Австрии и нашёл тёплые слова не только для гонщиков своей любимой команды Ferrari…

С чего начать? Прежде всего, желаю всего наилучшего Фредерику Вассёру – увидимся с ним через неделю в Сиьверстоуне, когда он вернётся на пит-уолл.

Говоря о событиях в Австрии, сразу хочется отметить, что в работе Ferrari в минувший уик-энд были и позитивные моменты, и наоборот, она вызвала прямо противоположные переживания.

Похоже, что модернизация SF-25, не отличающейся особой эффективностью, наконец-то приносит плоды. Машина получила новое днище, и это позволило Шарлю Леклеру (который, как всегда, отработал отлично) и Льюису Хэмилтону (выступившему вполне достойно, если не учитывать, что за 11 гонок он ни разу не поднялся на подиум) уверенно опередить Mercedes Джорджа Расселла.

Возможно, Макса Ферстаппена они бы тоже опередили, если бы на самом старте его не выбил с трассы Кими Антонелли по причине излишней горячности. Благодаря подиуму Шарля и 4-му месту Льюиса Скудерия вернулась на вторую строчку командного зачёта. Это максимум, на что Ferrari может рассчитывать в 2025 году, но это же должно быть и программой-минимумом. Хотя сезон в целом навевает некоторую меланхолию.

Теперь о негативе. Разница в скорости по сравнению с McLaren просто слишком уж велика. Фактически Ландо Норрис и Оскар Пиастри выступают в каком-то другом чемпионате. Ландо явно воспрял духом, а Оскар упустил победу ещё в субботу. Если коротко, то даже с обновлённым днищем машины Ferrari не могли угнаться за оранжевыми McLaren.

Позади уже почти половина сезона, и статистика свидетельствует, что заводская команда компании, которую возглавляет Джон Элканн, остаётся единственной из топ-команд, на чьём счету нет ни одной победы. Про McLaren можно вообще не говорить, но Red Bull и Mercedes всё-таки удавалось выигрывать гонки.

Это обидно, это соль на душевную рану, которую непросто залечить, тем более после всех фанфар, которые доносились из Маранелло зимой. Болельщики бы предпочли слышать звон колоколов городского собора, который всегда сопровождает успехи Ferrari, но пока об этом приходится лишь вспоминать.

Напоследок позвольте выразить восхищение теми гонщиками, которые не сдаются, хотя пилотируют не самые конкурентоспособные машины. Я говорю о бессмертном Фернандо Алонсо и его дуэли с бразильским новичком Габриэлем Бортолето, дебютировавшим в Формуле 1 благодаря Маттиа Бинотто. И я также думаю о Лиаме Лоусоне, который выступает за команду, начинавшую свою историю как Minardi. Новозеландец словно восстал из пепла после унизительного изгнания из Red Bull Racing.

Несмотря на засилье безумно сложных суперсовременных технологий, приятно осознавать, что фактор человеческий по-прежнему что-то значит.

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