Кристиан Хорнер: Лиам Лоусон абсолютно спокоен

Перед стартом квалификации в Мельбурне Кристиан Хорнер заверил, что проблема с силовой установкой на машине Лиама Лоусона решена.

«Лиам оказался в сложном положении, но в итоге мы привели его машину в порядок, и сейчас он готовится к квалификации, – сказал руководитель Red Bull Racing. – Лиам абсолютно спокоен, хотя ему предстоит решать непростые задачи, и по ходу первой квалификационной сессии он должен будет проделать большую работу. Но я уверен, что он сможет показать нормальную скорость. Ему просто нужно приложить все необходимые усилия».

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