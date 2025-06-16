Айзек Хаджар: В гонке у меня не было шансов

После трёх результативных гонок подряд в Канаде команде Racing Bulls не повезло. Лиам Лоусон сошёл с дистанции из-за проблемы с силовой установкой, а Айзек Хаджар весь уик-энд был недоволен работой машины.

Айзек Хаджар (16-й): «Думаю, мы просто слишком поздно провели пит-стоп. В начале гонки резина на моей машине сильно гранулировалась, а когда мы поехали на пит-стоп, то потеряли несколько позиций. В итоге под конец гонки темп был совсем неважным по сравнению с другими машинами, и меня просто все обгоняли.

Но я с самого начала уик-энда был недоволен поведением машины. В режиме одного быстрого круга я ещё мог чего-то добиться, но на дистанции гонки продолжительностью в 70 кругов шансов у меня не было».

Лиам Лоусон (сход): «Всё это просто расстраивает. В любом случае при старте с пит-лейн нас ожидала очень трудная гонка, но ближе к концу у нас возникла проблема с системой охлаждения силовой установки. К сожалению, это привело к сходу.

В квалификации мы были способны на довольно неплохой темп, но вчера с машиной возникла специфическая проблема, а на то, что произошло по ходу сегодняшней гонки, сложно было как-то повлиять. Жаль, что всё так сложилось, но это значит, что мы должны постараться перестроиться и продолжать готовиться к следующим гонкам».

Источник