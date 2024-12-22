Хорнер назвал новые обязанности Переса в Red Bull

Серхио Перес не будет выступать за Red Bull Racing в 2025 году, но руководитель Кристиан Хорнер подтвердил, что мексиканский гонщик не уволен из команды и ещё вернётся за руль машины Формулы 1. Правда произойдёт это во время демонстрационных заездов, которые команда устраивает по всему миру в рамках рекламных кампаний.

Кристиан Хорнер: «Нет, Серхио не уволен, ситуация несколько иная. Он выступал за нас четыре года, и в первые три играл огромную роль, особенно в завоевании первого титула в личном зачёте. Вспомните гонку в Абу-Даби в 2021-м, и какую роль для команды он сыграл в тот день. Он внёс свой вклад в победу в Кубке конструкторов в 2022-м и в 2023-м, а в прошлом году и вовсе занял второе место в личном зачёте.

В этом году у Переса выдался очень сложный сезон, поэтому мы собрались на прошлой неделе и всё обсудили. Очевидно, что договорённости об этом были достигнуты ранее. Мы решили, что для обеих сторон будет правильно, если он сделает шаг назад и освободит место за рулём, проведёт время с семьей и решит, чем хочет заниматься.

Серхио по-прежнему будет участвовать в работе команды. В следующем году он вместе с нами примет участие в нескольких демонстрационных заездах. Но сейчас принято правильное для него решение, поскольку ему не нравился весь тот прессинг и ожидания каждый уик-энд».

Кристиан Хорнер добавил, что в контракте, который Серхио Перес подписал с командой в 2024 году, есть пункт, позволявший заменить гонщика: «Он подписал новый контракт, и контракты включают разные пункты. Я не хочу вдаваться в детали, но в нём были прописаны условия и обязательства между командой и гонщиком.

Мы встретились и всё обсудили. Вопрос в отношениях, и у нас с Серхио всегда были великолепные отношения».

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