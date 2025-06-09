Pirelli останется монопольным поставщиком всех серий FIA

В FIA подтвердили, что компания Pirelli назначается монопольным поставщиком всех чемпионатов Формулы Regional, сертифицированных федерацией. В 2026 году эта молодёжная категория перейдёт на машины нового поколения.

Итальянская компания уже является глобальным партнёром FIA в Формуле 1, а также Ф2 и Ф3, и сегодняшнее заявление закрепляет роль Pirelli как монопольного поставщика резины для всех гоночных серий, которые проходят под эгидой Международной автомобильной федерации. Кроме того, шины Pirelli будут использовать все команды Формулы Regional и Ф4, которые в ноябре примут участие в Гран При Макао.

Pirelli обеспечивала резиной Формулу Regional с 2019 года, с момента учреждения серии. В 2026-м эти молодёжные чемпионаты, которые проводятся в разных странах мира, перейдут на технику следующего поколения, и для новых машин в Pirelli разработают новые 15-дюймовые шины.

В компании обещают, что они будут отличаться улучшенными характеристиками и обеспечат переход на единые стандарты эффективности во всех чемпионатах Формулы Regional, вне зависимости от региона.

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Pirelli остаётся нашим эксклюзивным поставщиком шин, и это пойдёт на пользу Формуле Regional, поскольку будет способствовать интересной борьбе на гоночных трассах и сможет в большей степени обеспечивать спортивное равенство в разных наших чемпионатах. Благодаря этому мы сможем создать для молодых гонщиков равные возможности для демонстрации их мастерства.

Следующая стадия развития Формулы Regional отражает наше стремление создать действительно современную и доступную спортивную платформу для подготовки гонщиков…»

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport: «Мы рады, что наша компания назначена монопольным поставщиком чемпионатов Формулы Regional, которые проходят под эгидой FIA.

В Pirelli гордятся своей ролью в этой пирамиде гоночных серий, где применяются одноместные машины, и мы присутствуем во всех категориях – от её подножия до вершины. Это важное подтверждение высокого уровня наших технологий, качества и надёжности наших шин, но самое главное – это признание нашей способности предоставлять каждой серии, отвечающей за определённый уровень подготовки гонщиков, свой специфический продукт…

Также нам особенно приятно, что Pirelli вновь будет работать на трассе в Макао, обеспечивая резиной все машины Формулы Regional и Ф4, участвующие в этих соревнованиях, которые считаются одними из самых интересных в мире автоспорта».

Источник