Ролан Гаррос. Эррани и Паолини стали чемпионками парного турнира

Итальянские теннисистки выиграли титул на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €2,849,000

Сетка турнира: парный разряд

Финал

Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 2) – Анна Данилина/Александра Крунич (Казахстан/Сербия) 6:4, 2:6, 6:1

Эррани и Паолини продлили свою беспроигрышную серию до 11 матчей. Перед выступлением в Париже итальянки стали чемпионками на турнире WTA 1000 в Риме. Это первый совместный титул Grand Slam для Сары и Жасмин. В прошлом году они проиграли в финале Ролан Гаррос.

Паолини сыграла четвертый финал на уровне “мэйджоров” (второй в парном разряде) и выиграла свой дебютный трофей. Напомним, что в предыдущем сезоне итальянка сыграла в одиночном финале на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Эррани записала в свой актив восьмой титул Grand Slam, в том числе шестой в парном разряде. Предыдущие пять раз итальянка становилась чемпионкой вместе с еще одной соотечественницей Робертой Винчи – один из них в Париже в 2012 году.

Напомним, что Сара на этой неделе также победила в смешанном парном разряде вместе с Андреа Вавассори.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua