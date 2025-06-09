Канада одержала 12-ю победу в 72 матчах с европейскими сборными

"Кленовые" уверенно победили Украину в домашнем спарринге (4:2). В 72 встречах с представителями Европы "красные" потерпели 48 поражений и оформили всего 12 викторий.

Свою дебютную игру против сборных европейских стран Канада провела в Торонто в 1973 году против Польши (1:3). "Кенакс", кроме Украины в субботнем матче, также огорчали Беларусь (1:0), Австрию (2:0), Фарерские острова (1:0), Швейцарию (3:1), Северную Ирландию (2:0, 1:0), Люксембург (1:0), Северную Македонию (1:0), Кипр (1:0), Грецию (0:0, 4:2 по пенальти) и Уэльс (2:0).

Также "кленовые" расписали 12 ничьих с евросборными, в том числе с Францией (0:0) и Португалией (1:1)

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