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Футбол

Директор Эвертона сделал заявление, которое не понравится болельщикам

Клуб будет вынужден продать некоторых игроков

Директор Эвертона сделал заявление, которое не понравится болельщикам

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Директор "Эвертона" Кевин Телвелл предупредил болельщиков, что летом команда будет вынуждена продать некоторых своих игроков.

    "Также важно, чтобы я был абсолютно честным с вами. Реальность такова, что, учитывая текущий регламент и финансовое состояние клуба, мы должны продать некоторых игроков. Работа в таких жестких финансовых рамках является чрезвычайно сложной.

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    Мы осознаем свою ответственность, и это должно быть нашим приоритетом. Возможно, это не очень приятно слышать, но в нынешних обстоятельствах это правильное решение для "Эвертона".

    Напомним, что завтра, 11 мая, "ириски" сыграют против "Шеффилд Юнайтед". Старт — в 17:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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