Ираола создал монстра. Борнмут отметился клубным рекордом

Английский "Борнмут", в котором играет Илья Забарный, отметился клубным рекордом.

По словам клуба, "вишеньки" непобедимы в последних семи выездных матчах АПЛ и это их самая длинная серия.

"Борнмут" обыграл "Саутгемптон" (3:1), "Ньюкасл" (4:1), "Манчестер Юнайтед" (3:0), "Ипсвич" (2:1) и "Вулверхэмптон" (4:2). Также клуб Забарного отобрал очки у "Челси" (2:2) и "Фулхэма" (2:2).

Последний раз "вишеньки" проиграли на выезде "Брентфорду" в котором играет Егор Ярмолюк (2:3) в ноябре 2024 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в турнирной таблице "Борнмут" сейчас занимает 5-е место с 43-мя баллами, отставая от зоны ТОП-4 на 1 балл.

www.ua-football.com