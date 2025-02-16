Лукашов: У сборной Украины небольшие шансы на выход из группы, но есть два матча, где нужно отдать все силы

Сине-желтые ближайший поединок проведут 21 февраля против Словении в отборе на Евробаскет-2025

Разыгрывающий сборной Украины Денис Лукашов рассказал о предстоящих заключительных матчах отбора на Евробаскет-2025.

«Вызов в сборную очень важен для меня, ведь я пропустил два предыдущих окна. Сначала из-за травмы, после которой я долго восстанавливался, а осенью поздно нашел клуб и был не в форме, чтобы помочь сборной».

«Назначение Айнарса Багатскиса было неожиданным, ведь я был уверен, что Виталий Степановский окончит квалификацию. Но Федерация приняла другое решение, и возвращение Айнарса, как мне кажется, было самым логичным решением, ведь он хорошо знает ребят и их возможности. Мы долгое время работали вместе, к тому же он работал в Украине и хорошо знаком с нашим баскетболом».

«Я не ожидаю каких-либо кардинальных изменений, ведь времени на подготовку будет очень мало. Возможно, летом будет больше существенных изменений. Но это будет позже, и тогда все будет зависеть от состава, который соберется».

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«Объективно, сейчас у нас небольшие шансы на выход из группы. Но они есть, и потому у нас есть два матча, в которых нужно отдать все силы. Это будет нелегко, ведь даже несмотря на то, что у словенцев будет не самый оптимальный состав, приехавшие игроки будут иметь шанс проявить себя и будут очень мотивированными».

«Что касается Португалии, здесь не о чем говорить — у них есть отличная возможность выйти на чемпионат Европы. Надо выиграть один матч, и они, как и мы, сразятся за эту победу. Нам не нужно смотреть другие результаты, а настраиваться только на свои матчи».

«У нас нет права на ошибку в этих матчах, поэтому единственным ключом к победе должна стать очень агрессивная игра в защите, а в нападении мы с первых секунд должны показать соперникам, что устроит нас только победа».

«Мне сейчас трудно дать объективную оценку своей формы, ведь в конце января я получил повреждение в матче чемпионата Косово, в результате чего пропустил одну игру и потратил некоторое время на восстановление. Но на прошлой неделе я вернулся к командным тренировкам в полном контакте и надеюсь, что это не отразится на матчах за сборную».

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Напомним, что в конце декабря сборную Украины по баскетболу официально возглавил Айнарс Багатскис, ранее уже тренировавший национальную команду в период с 2019 по 2022 год. Латвийский специалист сменил на должности Виталия Степановского, об увольнении которого стало известно за день до официального назначения Багатскиса.

Украина является аутсайдером в своем квартете А в квалификации на Евробаскет-2025 — все четыре матча она проиграла. 23 и 25 ноября команда еще под руководством Виталия Степановского проиграла дважды Израилю (73:86 и 75:88). В феврале 2024 года сине-желтые также уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79).

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Шансы Украины пробиться на Евробаскет-2025 снизились до теоретических. На счету Израиля и Португалии по две победы по итогам четырех туров, Словения лидирует с тремя победными результатами в активе. Дальше пройдут три из четырех лучших сборных квартета.

Украинской сборной осталось провести в квалификации две заключительных игры, которые пройдут в следующем месяце. 21 февраля сине-желтые проведут номинально домашний матч в Риге со Словенией, а затем 24 февраля на выезде будут противостоять Португалии.

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