Кейшон Дэвис сокрушил Беринчика. Это было больно

Getty Images/Global Images Ukraine. Беринчик – Дэвис

В ночь на 15 февраля в Нью-Йорке, на арене Madison Square Garden Theater состоялся поединок 36-летнего украинца Дениса Беринчика (19–1, 9 КО) и 25-летнего американца Кейшона Дэвиса (13–0, 9 КО). Поединок, в котором были надежды на Дениса, но все понимали, что шансов не очень много. А в ринге их оказалось даже меньше, чем представлялось поначалу.

Кейшон Дэвис – быстрый, жесткий и однозначно лучше соперника. Как бы ни было жаль…

На что до боя рассчитывали мы – люди, поддерживавшие Дениса Беринчика? Разбираясь с главными аргументами в пользу его возможного успеха, можно было выделить несколько. Первый – опыт. Об этом говорили везде и все – даже на телевидении.

Вопрос, как по правде, спорный. С одной стороны, у соперников похожее количество боев, но концентрация хорошей оппозиции разная. Понять, действительно ли те бои и драки в Броварах были лучше противостояний Кейшона со своими соперниками, сложно. Любительский опыт у них вообще идентичен: оба были серебряными призерами Олимпиады. Если говорить об опыте сложных испытаний – здесь да, преимущество Дениса. Однако преимущество ли это в 36 лет против такого молодого и одновременно быстрого соперника?

Неудобство. Да, Денис не может быть удобным оппонентом для большинства бойцов. Все эти смены стоек, темпа, движения в разные стороны. Он нестандартный, корявый, к нему сложно подстроиться. Однако и стиль Кейшона не был удобным для Дениса. Это эдакая противоположность стилю Беринчика – четкость, жесткость, техничность и разумность в работе, которые видны всем. Технику Дениса все же многие фанаты не понимают вообще.

Работа ног. Она не лучше, чем у Кейшона, просто другая. Подвижный Денис должен был бы теоретически создавать оппоненту проблемы благодаря этому, заставлять не доставать себя, крутиться за спину или же на живот соперника.

Можно сказать, что это все. Габариты у украинца меньше. Силы удара особой нет. Беринчик – не самый быстрый боксер в мире и даже в этой паре. То есть победу должен был бы забирать исключительно из-за работы ног и высокой способности работать. Но на что эта способность, если работать не дают?

Кейшон Дэвис не давал Беринчику делать ничего. В первом раунде оказалось, что он настолько силен, что может буквально бороть соперника в клинче. Когда это в последний раз Денис так много падал от борьбы? Возможно, еще во время подготовки к Олимпиаде-2012, когда или если спарринговал с условным Гвоздиком.

Во 2-м раунде оказалось, что скорости и тайминга Кейшона хватает, чтобы умело бить соперника. И смена стойки не удивляет, потому что размаха рук хватает, чтобы не подпускать Дениса к себе. Дальше – то лишь дело техники. С 3-го раунда Денис Беринчик ушел с разбитым носом, с 4-го – ушел в завершение боя. Дэвис бил и бил в туловище по команде тренера. Потом удваивал удары по подсказке Теренса Кроуфорда. В результате, победил досрочно именно такими ударами. Украинский чемпион не смог подняться до конца отсчета рефери.

На самом деле, ничего удивительного. Где-то глубоко в душе даже самые большие фанаты Дениса Беринчика понимали, что он, скорее всего, проиграет. Потому что старше, потому что не имеет козырей против такого соперника. Была надежда на более конкурентный бой, на проблемы для Дэвиса. Однако тот оказался по-настоящему топовым боксером, ничего не скажешь.

Часть украинских фанов начала моментально посыпать голову пеплом. Все, мол, Беринчик не тот. И вообще все было ясно – только говорил и понтовался, но проиграл первому же серьезному сопернику. Удивительное умение так быстро обесценивать своих бойцов и спортсменов!

Денис в предыдущем поединке победил чемпиона мира в трех категориях Эмануэля Наваррете. Перед этим побил Ивана Менди и Энтони Игита. Если он такой плохой боксер, то как он это сделал? Да, проиграл Дэвису, но и уровень Кейшона – отдельная история. Это действительно топовый спортсмен, которых не так уж и много.

Что теперь?

Ситуация туманна для обоих, но по разным причинам. Денис Беринчик проиграл нокаутом в титульном бою. Такие поединки не позволяют оставаться очень высоко в рейтингах. В то же время все помнят его предыдущие победы, поэтому и низко он не упадет.

Если украинец решит остаться в боксе, нужно искать удобного соперника для возвращения и хорошего гонорара. К счастью, легкий вес полон хороших бойцов. Однако останется ли Денис, как быстро восстановится и где будет биться – загадка.

Кейшон подтвердил, что является топовым легковесом. 14 боев у него ушло на то, чтобы стать чемпионом в этой категории. У Оскара Де Ла Хойи на это ушло также 14 поединков, например. У Василия Ломаченко – 12.

Самых интересных вариантов два – Василий Ломаченко и Джервонта Дэвис. В обоих случаях есть проблемы. Первый, возможно, уйдет на пенсию, второй имеет другого промоутера, который не очень ладит с Бобом Арумом.

Также есть вариант подняться выше – в первую полусреднюю категорию. Однако, учитывая, что Девин Хейни, Райан Гарсия и Теофимо Лопес будут уходить оттуда, этот вариант неочевиден. Варианты для боев остаются, но не такие медийные.

В этом уравнении никогда не следует забывать о Турки Аль аш-Шейхе. Он может найти Кейшону и место, и гонорар. Тем более, что он работает с Теренсом Кроуфордом, с которым в одном зале тренируется Дэвис. Поэтому, маловероятно, что американец останется без топового шоу.

sport.ua