Видео: Первые дни Льюиса Хэмилтона в Ferrari

Даже далеко не всем гоночным журналистам, освещающим Формулу 1, доводилось бывать на базе Ferrari в Маранелло, уже не говоря о том, что свидетелей первого появления там Льюиса Хэмилтона было совсем немного.

Тем интереснее посмотреть 9-минутный видеролик, смонтированный пресс-службой Скудерии из документальных кадров, запечатлевших самые первые дни семикратного чемпиона мира в штаб-квартире итальянской команды. Говорить можно всё, что угодно, и высказывать те или иные прогнозы по поводу того, как будет складываться их сотрудничество, но пока предлагается просто верить своим глазам.

На этих кадрах мы видим, что люди разных профессий, специалисты разного профиля и разных возрастов, работающие в Ferrari, искренне рады появлению такого гонщика. Посмотрите на эти улыбающиеся лица – они же просто светятся радостью!

Съёмочная группа Ferrari присутствовала не только на церемонии встречи Хэмилтона, но также работала и во время процесса подгонки сиденья, и на первых тестах во Фьорано – кстати, там был и Энтони Хэмилтон, отец британского гонщика.

Происходящее на экране понятно без слов, но привлекают внимание весьма романтические кадры, на которых мы видим Льюиса на трассе во Фьорано, окутанной туманной дымкой. Он, не сдерживая эмоций, делится первыми впечатлениями…

«Я видел фотографии этой трассы, а сейчас впервые по ней проехал, и меня словно накрыло какой-то волной! Я так давно мечтал здесь побывать и почувствовать всё это, – говорит Льюис. – Невероятно здорово, что здесь мой отец и обе моих мамы…»

У Хэмилтона прекрасные отношения и с матерью, и со второй супругой отца, и, конечно, для него было важно, чтобы эти дорогие ему люди тоже видели, как сбывается его мечта.

И вполне логично, что в самом конце нам показывают, как ликуют итальянские болельщики, собравшиеся у ограды испытательного трека во Фьорано – в их искренности тоже сомневаться не приходится. Впрочем, все понимают одно: не столь важно, каким было самое начало отношений Хэмилтона и Ferrari – куда важнее, каким будет продолжение, а оно напрямую зависит от его результатов.

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